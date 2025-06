Europeo U19 femminileItalia vuole semifinale | domani c’è la Francia

La Nazionale Under 19 Femminile si sta facendo strada con determinazione nell’Europeo, già qualificata al Mondiale grazie a due ottimi risultati. Ora, con la semifinale contro la Francia alle porte, le ragazze sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successo. Domani alle 16, Roma si trasforma nel palcoscenico di questa sfida cruciale: la corsa verso il sogno continua e nulla può fermare la loro determinazione.

