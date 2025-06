Europei femminili di basket Italia imbattuta

L’Italia del basket femminile continua a scrivere la propria storia agli Europei, confermando il suo stato di forma e determinazione. Dopo un esordio trionfale contro la Serbia, le azzurre conquistano anche la Slovenia e si qualificano con un turno di anticipo ai quarti di finale. Una performance che infiamma tifosi e appassionati: domani, l’Italia punta a mantenere alta la bandiera nel cammino verso la gloria.

Dopo l'esaltante vittoria all'esordio contro la Serbia, l'Italia del basket femminile concede il bis e si qualifica con una giornata d'anticipo ai quarti di finale degli Europei. Al PalaDozza di Bologna, le azzurre superano la Slovenia 77-66 nella seconda giornata del girone B, regalando ai tifosi un'altra serata di grande intensità e qualità.

