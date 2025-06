Europei di scherma | Italia d’oro nel fioretto maschile e bronzo per la spada femminile

L’Italia si conferma protagonista indiscussa degli Europei di scherma a Genova 2025, conquistando oro nel fioretto maschile e un brillante bronzo nella spada femminile. Questa giornata finale ha portato il nostro Paese a raggiungere quota 13 medaglie, dimostrando ancora una volta la forza e la tradizione della nostra scherma. Un risultato che riempie di orgoglio gli appassionati e promette grandi successi anche in futuro.

L’Italia del fioretto maschile conquista l’oro, quella della spada femminile brilla di bronzo: il verdetto della sesta e ultima giornata dei campionati europei di scherma Genova 2025. L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo. È il verdetto della sesta e ultima giornata dei Campionati Europei Genova 2025 che fa volare l’Italia a quota 13 medaglie, due in più dell’edizione di un anno fa a Basilea. In un giovedì bellissimo, che chiude tra mille emozioni la kermesse continentale, arrivano il trionfo dei fiorettisti Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, che battono in finale la Francia, ma anche uno splendido bronzo dalla squadra di spada femminile griffato da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Lucrezia Paulis. 🔗 Leggi su Sportface.it