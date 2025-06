Europei canoa velocità 2025 oggi | orari 20 giugno tv programma streaming italiani in gara

Gli Europei di canoa velocità e paracanoa 2025, in corso alla Labe Arena di Racice, promettono emozioni mozzafiato fino a domenica 22 giugno. Con semifinali intense e l’Italia pronta a puntare al prova decisiva prima dei Mondiali di Milano, gli appassionati italiani si chiedono come seguire questa avventura. Scopri gli orari, la programmazione TV e streaming per non perdere neanche un istante di questa sfida europea che può scrivere il futuro della nostra nazionale.

Continuano gli europei senior di canoa velocità e paracanoa, la manifestazione si concluderà domenica 22. La Labe Arena di Racice, in Repubblica Ceca, ospita la seconda giornata di gare della rassegna continentale, ultimo test prima dei mondiali previsti a Milano alla fine di agosto. La giornata odierna è dedicata alla disputa delle semifinali e la formazione azzurra entra in acqua con l’obiettivo di aumentare il contingente che si giocherà le medaglie. Sono diverse le imbarcazioni che vanno alla ricerca del tempo in grado di poter garantire l’accesso alle finali che si disputeranno domani e domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei canoa velocità 2025 oggi: orari 20 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: europei - canoa - velocità - orari

Canoa slalom, cinque azzurri in semifinale nel C1 agli Europei. Delusione per Raffaello Ivaldi - Cinque azzurri accedono alle semifinali del C1 agli Europei di canoa slalom a Vaires-sur-Marne, Francia.

Da giovedì 19 a domenica 22 giugno 2025 la Labe Arena di Racice torna ad accendere i riflettori sulla canoa velocità e la paracanoa continentale con gli Europei Canoa e Paracanoa Vai su X

È tempo di Europei! La Nazionale di canoa velocità è pronta ad approdare a Racice, Repubblica Ceca, per la rassegna continentale che si disputa dal 19 al 22 giugno. Convocati e programma qui https://bit.ly/3HIFN07 Federazione Italiana Canoa Kayak Vai su Facebook

Europei di canoa slalom 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove vedere in diretta; Canoa velocità, Europei 2022: Tacchini fa il bis, vince il bronzo anche nel C1 5000 maschile; Fiamme Gialle Canoa Velocità, da Terracina agli Europei Giovanili: Di Girolamo in gara.