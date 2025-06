Europa 2024 | 142 persone processate per aver aiutato i migranti

schiocco, di aver scelto l'umanità piuttosto che l'indifferenza. Un episodio che getta luce sulla triste realtà di un'Europa divisa tra dovere morale e rigide leggi, dove spesso chi si muove con cuore rischia di pagare il prezzo più alto. È un richiamo potente a riflettere sul valore della solidarietà in un mondo che sembra dimenticare i propri principi fondamentali.

Ogni giorno, in silenzio, qualcuno paga per aver aiutato. Per aver dato da mangiare. Per aver condiviso acqua, una coperta, un passaggio. Per aver impedito che qualcuno affogasse. Anche se a un anno di distanza nulla sembra cambiato, era l’Europa del 2024, quando 142 persone sono finite sotto processo per aver soccorso migranti, alcune accusate di traffico, altre di favoreggiamento. Tutti colpevoli, semplicemente, di non aver voltato lo sguardo. Tutti colpevoli di aver scelto, tra la legalità e l’umanità, quest’ultima. Colpevoli di aver violato il patto non scritto del nostro tempo, che impone di vedere senza riconoscere, di sapere senza agire. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Europa 2024: 142 persone processate per aver aiutato i migranti

