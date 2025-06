Etichetta energetica per smartphone e tablet | come funziona

Dal 20 giugno, ogni smartphone e tablet venduto nell’UE sfoggerà una nuova etichetta energetica, simile a quella degli elettrodomestici, ma arricchita da dettagli sulla durata della batteria e la riparabilità. Un passo importante verso un consumo più consapevole e sostenibile, che permette ai consumatori di fare scelte informate e responsabili. Tuttavia, questa novità solleva anche alcune sfide e interrogativi sul reale impatto e sulla trasparenza delle informazioni fornite.

Dal 20 giugno i dispositivi mobili venduti nell’UE dovranno includere un etichetta sui consumi simile a quella degli elettrodomestici, ma con informazioni aggiuntive su durata della batteria e livello di riparabilità. Un'iniziativa encomiabile a favore dei consumatori, che però. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona

In questa notizia si parla di: etichetta - energetica - smartphone - tablet

Etichetta energetica pneumatici: un automobilista su tre la ignora - Un terzo degli automobilisti ignora l'etichetta energetica dei pneumatici, secondo un sondaggio di Apollo Tyres.

Dal 20 giugno obbligatoria l' #etichetta energetica per #smartphone e tablet. Cosa cambia https://ilsalvagente.it/2025/06/19/dal-20-giugno-obbligatoria-letichetta-energetica-per-smartphone-e-tablet-cosa-cambia/… Vai su X

Nuova etichetta energetica per smartphone e tablet dal 20 giugno 2025! A partire da questa data, tutti i dispositivi venduti in Europa dovranno avere un'etichetta che valuta durata della batteria, riparabilità e resistenza. L’obiettivo? Promuovere prodotti più Vai su Facebook

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona; L'etichetta energetica per smartphone arriva il 20 giugno. E cambia tutto: non è solo un adesivo. Come leggerla; Etichetta energetica anche su smartphone e tablet: cosa cambia per ricarica e riciclo.

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona - Dal 20 giugno i dispositivi mobili venduti nell’UE dovranno includere un etichetta sui consumi simile a quella degli elettrodomestici, ma con informazioni ... repubblica.it scrive

Etichetta energetica anche su smartphone e tablet: cosa cambia per ricarica e riciclo - La nuova etichetta che accompagnerà ogni device sarà utile sia per comprendere consumi energetici e livello di resistenza, ma anche per le soglie minime che ... Scrive repubblica.it