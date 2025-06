Estrazione Superenalotto Lotto e 10eLotto | raffica di vincite in Lombardia

La Lombardia si illumina di vincite grazie al Superenalotto, Lotto e 10eLotto, mentre si avvicina il jackpot milionario del Superenalotto da 15,6 milioni di euro. Le estrazioni di ieri hanno regalato soddisfazioni a molti, confermando come il gioco possa portare sorprese inaspettate. Se hai giocato, è il momento di controllare le tue schedine: potrebbe essere la tua occasione per cambiare vita!

Milano, 20 giugno 2025 - Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che nella estrazione di questa sera vale 15 milioni e 600mila euro per chi centrerĂ il 6. Intanto la Lombardia si consola con una serie di vincite al Lotto, 10eLotto e ovviamente Superenalotto relative ai concorsi di giovedì 19 giugno. Se avessi qualche giocata da controllare consulta il nostro archivio delle estrazioni. Superenalotto. Nel concorso di giovedì 19 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Varese un "5" da 19.480,51 euro presso la Tabaccheria Giuliano Legnaro in viale Belforte, 315. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it