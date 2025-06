Estrazione Superenalotto 20 giugno 2025 | vincite e quote

L'estrazione del Superenalotto del 20 giugno 2025 è alle porte, portando con sé il sogno di una vita trasformata per molti. Con numeri e quote pronti a stupire, questa sera scopriremo insieme se i fortunati vincitori avranno modo di festeggiare il loro colpo di fortuna. Restate con noi per tutti i dettagli sull’attesissimo concorso n. 98 e le possibilità di vincita di questa sera.

20 giugno 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 98. Ecco tutti i ragguagli Il sogno di diventare milionario potrebbe diventare realtà per alcuni fortunati giocatori del Superenalotto, il celebre gioco che oggi, 20 giugno 2025, vede un’altra attesissima estrazione giornaliera. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite, Quote Punti 5+: Numero vincite, Quote Punti 5: Numero vincite, Quote Punti 4: Numero vincite, Quote Punti 3: Numero vincite, Quote Punti 2: Numero vincite, Quote SUPERSTAR Punti 6SB: Numero vincite, Quote Punti 5+SB: Numero vincite, Quote Punti 5SS: Numero vincite, Quote Punti 4SS: Numero vincite, Quote Punti 3SS: Numero vincite, Quote Punti 2SS: Numero vincite Quote Punti 1SS: Numero vincite, Quote Punti 0SS: Numero vincite, Quote Combinazione vincente Superenalotto: Numero Jolly: Numero Superstar: Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it