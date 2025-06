Estate di apprendimento e creatività all’IC3 di Chieti | al via 14 moduli Pon per oltre 200 studenti

L’estate di Chieti si trasforma in un’epoca di scoperta e crescita con l’avvio di 14 moduli formativi del Piano Estate 2024/2025, promossi dal PON e rivolti a oltre 200 studenti dell’Istituto Comprensivo 3. Un’opportunità unica per stimolare creatività, apprendimento e divertimento in un clima di entusiasmo e innovazione. Allora, prepariamoci a vivere un’estate ricca di emozioni e nuove competenze!

Sono stati attivati 14 moduli formativi nell’ambito del Piano Estate 20242025 del Programma operativo nazionale (Pon), promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presso l’istituto comprensivo 3 di Chieti, con la partecipazione di quasi duecento alunni delle scuole. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Estate di apprendimento e creatività all’IC3 di Chieti: al via 14 moduli Pon per oltre 200 studenti

In questa notizia si parla di: estate - chieti - moduli - apprendimento

Estate di apprendimento e creatività all’IC3 di Chieti: al via 14 moduli Pon per oltre 200 studenti; PIANO ESTATE 2024/25: 14 CORSI SU AMBIENTE, ARTE E SPETTACOLO, STEM, SPORT E TANTO ALTRO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 DI CHIETI.

Summer Camp a Casoli, un’estate all’insegna del divertimento e dell’apprendimento al ‘De Petra’ - Prende il via a Casoli il Summer Camp in lingua inglese, partito immediatamente dopo la conclusione dell’anno scolastico. Scrive chietitoday.it

Piano Estate 2025: nuova opportunità di ampliare l’offerta formativa con occasioni di apprendimento e socialità. Webinar di Fondazione Fenice - 00 del 13 giugno 2025 la prima scadenza del nuovo Piano Estate per candidarsi a realizzare progetti di potenziamento delle competenze, per l’aggregazione e l’inclusione. Segnala orizzontescuola.it