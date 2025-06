Estate blindata, il piano . Street tutor e più agenti a piedi. Parchi sorvegliati speciali.

L'estate si apre con una strategia blindata per la sicurezza urbana: il piano street tutor e la presenza di 249 agenti a piedi nei parchi, sorvegliati speciali, sono le risposte concrete per tutelare cittadini e territori. Ascolto, presenza e azione sono i pilastri di questa campagna, come sottolineato dall’assessora Camporota. A dieci mesi dall’insediamento, il suo impegno si traduce in un impegno reale contro ogni forma di violenza e insicurezza.

Ascolto, presenza, azione. Sono le tre direttrici per garantire ai cittadini il "diritto alla sicurezza". Lo ha sottolineato a piĂą riprese l'assessora Alessandra Camporota che ieri, a dieci mesi esatti dall'inizio del suo mandato, ha 'mappato' le attivitĂ svolte sin qui per la sicurezza urbana integrata. Macrotema complesso – "che non abbiamo come giunta mai sottovalutato, a partire dai fenomeni di aggressivitĂ giovanile dei mesi scorsi" – per il quale "non esiste la bacchetta magica" e che necessita dello sforzo e della collaborazione di tutti. Per questo l'assessora – che non a caso ha anche la delega alla coesione sociale – è stata impegnata in "oltre 140 incontri con cittadini, comitati, operatori economici, associazioni, volontari, forze dell'ordine e istituzioni".