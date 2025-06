Estate al lago | ecco 5 spiagge libere dove fare un bagno refrigerante nei ' mari di Lombardia'

Scopri le meraviglie delle spiagge libere del lago di Lombardia, perfette per una fuga rinfrescante e all'insegna della natura. Dalle insenature di sassi alle distese di sabbia dorata, questi angoli di paradiso offrono relax e divertimento a portata di mano. Con accesso gratuito e servizi nelle vicinanze, basta poco più di un'ora di auto per immergersi in acque cristalline e vivere un’estate indimenticabile. Ecco le cinque migliori spiagge da non perdere!

Sono luoghi peculiari, caratterizzati da grandi sassi piatti, prati verdi o sabbia. L'accesso è free ma non mancano nelle vicinanze chioschi, aree giochi o noleggio di canoe e sup. Basta poco più di un'ora di auto per essere in acqua.

