Estate 2025 Gaia Checcucci | Toscana e Liguria avranno acqua sufficiente Ma temperature altissime

Estate 2025 in Toscana e Liguria promette di essere calda ma senza siccità grazie a riserve d’acqua adeguate. Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, rassicura: nessuna regione soffrirà per l’approvvigionamento idrico, garantendo continuità alle attività domestiche, produttive e turistiche. Un’estate che unisce caldo estivo e sicurezza, dimostrando come una gestione attenta possa farci affrontare le alte temperature senza preoccupazioni.

I tre mesi dell'estate 2025 non faranno soffrire la sete alla Toscana ed alla Liguria. Non soffriranno le persone, per gli usi domestici, ma nemmeno le attività produttive, né la grande industria dell'accoglienza turistica, né il determinante comparto dell'agricoltura e del florovivaismo. Lo annuncia Gaia Checcucci, segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, che ha presieduto oggi 20 giugno l'"Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Estate 2025, Gaia Checcucci: “Toscana e Liguria avranno acqua sufficiente. Ma temperature altissime”

