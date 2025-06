Essenza del mare La magia dell’Elba tra cultura e territorio

Immergiti nell’incanto dell’Isola d’Elba, dove mare, cultura e tradizione si incontrano in un festival unico nel suo genere. SEIF – Isola d’Elba celebra la magia del Mediterraneo, valorizza la comunità locale e difende il cuore più profondo di questa meravigliosa terra. Dal 27 al 29 giugno, lasciati coinvolgere da un’esperienza gratuita che attraversa l’isola, rivelando la sua anima più autentica. Scopri come il mare possa diventare il protagonista di un ricordo indimenticabile.

Un festival che abbraccia un’intera isola, ne valorizza la comunità, ne esalta l’identità mediterranea e ne difende il cuore più profondo. Il mare. È lo spirito dell’edizione 2025 di SEIF – Sea Essence International Festival, che da quest’anno si rinnova anche nel nome, diventando SEIF – Isola d’Elba. Organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba, il festival si terrà dal 27 al 29 giugno, con un programma gratuito diffuso su tutto il territorio isolano, in una formula che per la prima volta coinvolge tutti e sette i comuni dell’Isola d’Elba. Fulcro dell’evento il tema delle “ Comunità Mediterranee ”, scelto per celebrare il mare non solo come ecosistema da proteggere, ma anche come luogo di incontro, crescita e cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net