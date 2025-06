Esposito nell’affare Bonny? Ecco quanto viene valutato Seba i dettagli

L’affare Bonny tra Parma e Inter si infittisce di dettagli e possibilità. Sebastiano Esposito, talentuoso attaccante dell’Inter, potrebbe essere il jolly nella trattativa, con una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Mentre le negoziazioni avanzano spedite, il futuro di Bonny sembra sempre più vicino ai nerazzurri, aprendo nuovi scenari nel calciomercato italiano. Ma quali saranno i prossimi passi?

Esposito al Parma nell’affare Bonny? Lo scenario e i dettagli della trattativa: ecco quanto vale. Si continua a parlare di un possibile inserimento di Sebastiano Esposito nella trattativa con il Parma che porterebbe Bonny all’ Inter. Secondo il Giorno, l’ex Empoli avrebbe una valutazione di circa 8-10 milioni di euro. « Avanza spedita la trattativa con il Parma per Bonny: i vicecampioni d’Europa hanno il sì del 21enne francese dopo aver raggiunto un’intesa di massima con il club emiliano che valuta il suo giocatore intorno ai 25 milioni” QUOTE INTER URAWA – Dopo il pareggio col Monterrey l’Inter di Cristian Chivu sfida i giapponesi dell’Urawa nella seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com