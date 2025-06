Esposito Inter non solo il Parma | spunta l’interesse di una big di Serie A

Il mercato estivo si infiamma: tra voci e smentite, il futuro di Esposito si fa sempre più incerto. Dopo aver attirato l'attenzione di diversi club di Serie A, il giovane attaccante dell’Inter potrebbe presto affrontare una nuova sfida. La sua qualità e il suo potenziale non passano inosservati, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese... Rimani con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti!

Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe presto intrecciarsi con uno dei movimenti di mercato più interessanti dell’estate nerazzurra. L’attaccante classe 2002, legato all’ Inter da un contratto fino al 2026, è infatti uno dei nomi caldi sul tavolo delle trattative. Esposito piace molto al Parma, club con cui l’Inter sta cercando di chiudere per l’arrivo di Ange-Yoan Bonny in un’operazione da circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com