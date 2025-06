Esposito Fiorentina i viola spingono? Pedullà | Ecco perché da Firenze ci pensano

La Fiorentina non si ferma: dopo aver assicurato Dzeko, i viola spingono forte su Seba Esposito dell’Inter, puntando a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela i retroscena di questa possibile trattativa, che potrebbe aprire nuovi scenari sul mercato di gennaio. La strategia dei gigliati è chiara: rafforzarsi subito per rinnovare l’entusiasmo e puntare decisi alla prossima stagione. Vedremo se questa proposta troverà conferma nelle prossime settimane.

Esposito Fiorentina, l’attaccante finito nel mirino dei gigliati: Alfredo Pedullà fa il punto sul calciatore dell’Inter. Alfredo Pedullà ha rivelato oggi la notizia del presunto interesse della Fiorentina per Seba Esposito, finito anche al centro di una trattativa con il Parma. LA TRATTATIVA – «La Fiorentina ha preso Dzeko e cerca altre soluzioni in attacco. La vicenda Kean è molto chiara, c’è una clausola, qualcuno deve materializzarsi e fin qui non c’è stato nulla di concreto. Se qualcuno, con il gradimento di Kean, pagasse la clausola la Fiorentina investirebbe su un altro attaccante, ma la speranza è quella di andare avanti con l’attuale specialista offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Fiorentina, i viola spingono? Pedullà: «Ecco perché da Firenze ci pensano»

In questa notizia si parla di: fiorentina - pedullà - esposito - viola

Calciomercato Inter, la Fiorentina vicina ad Asllani? Pedullà fa chiarezza: le ultime - Il calciomercato dell'Inter si infiamma: la Fiorentina si avvicina a Kristjan Asllani, ex Empoli, con voci insistenti di un possibile trasferimento estivo.

Sebastiano #Esposito, in scadenza con l'Inter nel 2026, piace sia al #Parma che alla #Fiorentina [@AlfredoPedulla] #Spaceviola #Calciomercato Vai su X

Troppo Betis per il Chelsea: Isco inventa l’assist, Ezzalzouli timbra il cartellino un’altra volta dopo il gol contro la Fiorentina e fa sognare gli spagnoli dopo 45 minuti. Chi vincerà la Conference? Vai su Facebook

Pedullà: “Fiorentina su Esposito, ma non Francesco Pio. Piace Sebastiano”; Pedullà: Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina; Pedullà: Non solo il Parma, c'è anche la Fiorentina su Sebastiano Esposito. A prescindere da Kean.