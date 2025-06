Esplosione nella residenza dell’ambasciatore norvegese in Israele

Una notte di tensione scuote Herzliya, vicino Tel Aviv, dove una forte esplosione ha colpito la residenza dell’ambasciatore norvegese. Fortunatamente, nessuno del personale diplomatico è rimasto ferito, ma l’evento solleva interrogativi sulla sicurezza nella regione. Mentre le autorità investigano sulle cause, il mondo osserva con attenzione questa inquietante vicenda, che potrebbe avere ripercussioni diplomatiche e politiche significative.

Un’esplosione si è verificata nella serata di ieri presso la residenza dell’ambasciatore norvegese in Israele, situata a Herzliya, nei pressi di Tel Aviv. A darne notizia è stato il Ministero degli Esteri norvegese, confermando che nessun membro del personale diplomatico è rimasto ferito nell’incidente. Secondo quanto riportato dai media israeliani, l’esplosione sarebbe stata provocata dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esplosione nella residenza dell’ambasciatore norvegese in Israele

