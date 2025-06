Esodo giuliano-dalmata Abodi presenta il Viaggio del ricordo | dal 23 al 28 giugno Per allenare le sensibilità video

Dal 23 al 28 giugno, il “Viaggio del Ricordo” invita i giovani italiani a scoprire i luoghi dell’esodo giuliano-dalmata, un percorso di memoria e sensibilità. Presentato dal ministro Abodi in videocollegamento, questa iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo e rafforzare il senso di identità e storia tra le nuove generazioni. Un’occasione unica per non dimenticare e riflettere, perché il passato ci aiuta a costruire un futuro più consapevole.

Un percorso rivolto dai giovani per non dimenticare e “allenare le sensibiltà”. Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in videocollegamento, dopo la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri, ha presentato il “ Viaggio del ricordo: giovani italiani nei luoghi dell’esodo giuliano-dalmata “. In presenza la presidente dell’Agenzia italiana per la gioventù. Esodo giuliano-dalmata, Abodi presenta il Viaggio del ricordo. Si partirà da Roma il 23 giugno per concludere il percorso il 29 a a Trieste. All’iniziativa parteciperanno 65 italiani con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, selezionati attraverso una call pubblica che ha raccolto candidature da tutta Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Esodo giuliano-dalmata, Abodi presenta il Viaggio del ricordo: dal 23 al 28 giugno. “Per allenare le sensibilità” (video)

