Esodo estivo aumentano le auto in viaggio nel terzo weekend di giugno | la statale Adriatica tra le più trafficate

L’estate è alle porte e le strade italiane si riempiono di auto in partenza per le vacanze, specialmente nel terzo weekend di giugno. Con il caldo che accelera i viaggi, la SS16 attraversa l’Abruzzo tra le arterie più trafficate. L’Anas conferma: gli spostamenti sono in crescita, richiedendo attenzione e pazienza a tutti i viaggiatori. È il momento di prepararsi al meglio per affrontare questa estate all’insegna del turismo e della scoperta.

Weekend di partenze quello del 20 giugno e con il caldo si intensifica il traffico sulle strade italiane con la Ss16 che attraversa l'Abruzzo tra quelle dove si registreranno gli incrementi maggiori. A fare il punto sul terzo fine settimana di giugno è l'Anas che parla di "spostamenti in crescita.

