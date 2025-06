Escursionista ferito sul Gran Sasso salvato dal Soccorso alpino

Un coraggioso intervento di soccorso alpino ha salvato un escursionista ucraino rimasto ferito in una caduta sul Gran Sasso. La notte è stata lunga e impegnativa, ma grazie all’esperienza e alla determinazione dei soccorritori, la vittima è stata estratta in sicurezza. Questa operazione dimostra ancora una volta il valore del pronto intervento in ambienti ostili, sottolineando l’importanza della prudenza in montagna. La storia si conclude con un lieto fine, portando speranza e gratitudine a tutti gli appassionati di escursionismo.

Si è concluso nella tarda serata di oggi, 20 giugno, l'intervento di soccorso che ha coinvolto un escursionista ucraino, vittima di una caduta su una lingua di neve nei pressi del Passo del Cannone, sul Corno Grande del Gran Sasso. L'escursionista, ferito con traumi multipli e dotato di.

