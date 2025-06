ESCLUSIVA OPEN – Al produttore che ha aiutato Rexal Ford 4,2 milioni di aiuti in 2 anni Tredici finanziamenti pubblici per 12 film ma uno solo è stato girato

Scopri l'incredibile storia dietro a Rexal Ford e il suo coinvolgimento con Coevolution srl, la società italiana al centro di un complesso intreccio di aiuti pubblici e indagini giudiziarie. Con oltre 42 milioni di aiuti in due anni e tredici finanziamenti per film, solo uno è stato effettivamente girato. Un caso che solleva domande su trasparenza e legami tra il mondo dello spettacolo e le istituzioni. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda?

La società a cui si è appoggiato Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, l’uomo al centro delle indagini sugli orribili delitti di villa Pamphili, è la sola cosa esistente e reale della pratica inviata alla direzione cinema del Ministero della cultura in base alla quale è stato concesso (e poi scontato presso una banca) un tax credit da 863.595 euro. La società è italiana, si chiama Coevolution srl, ed è controllata al 100% dall’imprenditore romano Marco Perotti. Ha un sito internet, una sede legale e anche operativa dove però la società in questo momento non risulta esserci, e un numero di telefono a cui però risponde il centralino di Cinecittà studios di Roma dove nessuno sa chi sia Perotti e cosa sia Coevolutions srl. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: rexal - ford - esclusiva - open

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

In un messaggio pubblicato in esclusiva da Repubblica, Ford parla con un uomo conosciuto a Roma e chiede un posto dove poter alloggiare Vai su Facebook

ESCLUSIVA OPEN - Al produttore che ha aiutato Rexal Ford 4,2 milioni di aiuti in 2 anni. Tredici finanziamenti pubblici per 12 film, ma uno solo è stato girato; ESCLUSIVA OPEN - Kaufmann, l’uomo di Villa Pamphili ha ottenuto quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma mai prodotto; A Kaufmann 863mila euro in fondi da ministero per film mai girato.

Quasi un milione di fondi pubblici al killer Rexal Ford per il suo film (inesistente): lo scoop di Open - Con il nome di Rexal Ford, l'uomo californiano accusato dei due omicidi di Villa Pamphili avrebbe ricevuto un tax credit di 863. Riporta dire.it

Rexal Ford si era inventato anche l’autore delle musiche del suo presunto film. Mogavero a Open: «Non ho idea di chi sia questo delinquente» - Il sassofonista palermitano nega di aver mai conosciuto il presunto killer: «Mai lavorato con produttori cinematografici. Secondo informazione.it