Escape room orientamento al lavoro e concerti | le giovani idee a piazza Sempione

Dopo il successo dei maturandi, Piazza Sempione si trasforma ancora una volta in un vivace palcoscenico di creatività e energia giovanile. Il 21 giugno, il municipio III accoglierà Next, il festival dedicato alle giovani idee per superare ogni ostacolo, tra escape room orientamento al lavoro, concerti coinvolgenti e tante opportunità di confronto. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire nuovi orizzonti e alimentare la propria passione. Non mancate!

Dopo la grande folla di maturandi che l’ha gremita nella notte prima degli esami, piazza Sempione tornerà a riempirsi di giovani. L’appuntamento è per il 21 giugno nella sede istituzionale del municipio III. Il Palazzo Pubblico ospita infatti Next, festival delle giovani idee per andare oltre. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Escape room, orientamento al lavoro e concerti: le “giovani idee” a piazza Sempione

