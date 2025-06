Erdogan | Israele verso il punto di non ritorno

In un contesto di tensioni crescenti e crisi umanitarie, il presidente turco Erdogan lancia un appello urgente per una tregua, avvertendo che la situazione tra Gaza, Israele e Iran sta rapidamente precipitando verso un punto di non ritorno. La comunità internazionale deve agire ora, prima che le conseguenze siano irreversibili e si cada in una catastrofe globale. La pace è l’unica via percorribile per evitare un’escalation devastante.

"Sia il genocidio a Gaza che il conflitto tra Israele e Iran stanno purtroppo rapidamente raggiungendo un punto di non ritorno". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chiedendo una tregua "prima che si verifichi una catastrofe". 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Erdogan: "Israele verso il punto di non ritorno"

In questa notizia si parla di: erdogan - israele - punto - ritorno

Israele dopo i missili: "Teheran brucerĂ ". L'Iran: "Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi". Erdogan: fermare Netanyahu |Â Rischio contaminazione radioattiva? - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, minacciando la stabilitĂ regionale e il futuro delle trattative sul nucleare.

Khamenei parla in tv alla nazione: "Non ci arrenderemo mai, l'Iran non accetterĂ una pace o una guerra imposte. Puniremo Israele, ha fatto un grave errore" Vai su Facebook

Guerra Iran. Missili iraniani su Israele, esplosioni a Tel Aviv e Haifa: 2 feriti. Media: «Teheran pronta a ne; Guerra Israele-Iran, quinto giorno | Ucciso il nuovo capo di Stato Maggiore Shadmani; La Turchia aumenterà il suo arsenale missilistico in risposta al conflitto Iran-Israele..

Erdogan, diplomazia e missili contro la crisi in Medio Oriente - È questa la linea scelta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan dall'inizio del conflitto tra Israele e Iran. Come scrive msn.com

Attacco di Erdogan alle donne: le eredità non saranno più divise equamente né davanti a un notaio - Nella Turchia distopica e, al contempo, regredita in termini di Stato di diritto ai secoli più bui dell’impero Ottomano, l’autocrazia incarnata dal ... Si legge su ilfattoquotidiano.it