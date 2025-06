Era la migliore delle amiche | quando le cose andavano meglio a lei Ora che vanno meglio a me si è trasformata in un' arpia sta cercando anche di farmi perdere il lavoro Provo ad allontanarmi ma lei non molla Risponde Elena Di Cioccio

Quando le amicizie si trasformano in rapporti tossici, il dolore e la confusione prendono il sopravvento. Elena Di Cioccio, esperta e voce rassicurante, affronta questa difficile realtĂ , offrendo consigli preziosi su come riconoscere una relazione dannosa e liberarsi di essa. In questa puntata di "Segreti", scopriremo insieme come mettere la propria serenitĂ al primo posto e ricostruire relazioni sane e autentiche.

Questa settimana parliamo di amizcizie tossiche e come liberarsene. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Era la migliore delle amiche: quando le cose andavano meglio a lei. Ora che vanno meglio a me, si è trasformata in un'arpia, sta cercando anche di farmi perdere il lavoro. Provo ad allontanarmi ma lei non molla». Risponde Elena Di Cioccio

