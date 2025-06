Equitazione | Polonia al comando a Strzegom nel completo dopo la manche di dressage

L'epica sfida di completo a Strzegom si apre con la sorprendente leadership della Polonia, che domina la prima manche di dressage. Con un punteggio complessivo di 91.6 punti, i padroni di casa mostrano una performance impeccabile, grazie all’abilità di cavalieri come Diaria Kobiernik e Mateusz Kiempa. La tensione cresce: quale sarà il prossimo capitolo di questa emozionante competizione? Restate sintonizzati per scoprire come proseguirà questa affascinante gara internazionale!

La seconda tappa della Nations Cup di completo, in quel di Strzegom, è stata ufficialmente inaugurata da cavalieri e amazzoni con la manche di dressage. Ecco come sono andate le cose sul percorso polacco. A essere in testa sono i padroni di casa della stessa Polonia, con 91.6 punti: lo score arriva dalle riprese che hanno formato lo score con i 29.6 punti di Diaria Kobiernik (su Chodow), a cui aggiungere i 30.3 di Mateusz Kiempa (Gouverneur) e i 31.7 di Aleksandra Malicka-Nowacka (su Quintesence Red Wine). Alle spalle dei locali, piĂą staccate, almeno per il momento, vi sono: la Danimarca, seconda a 98. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Polonia al comando a Strzegom nel completo, dopo la manche di dressage

