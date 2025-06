Equitazione | i Paesi Bassi vincono a Rotterdam nella League of Nations Italia all’ottavo posto

La tappa di Rotterdam della League of Nations ha regalato emozioni e sorprese, con l’Olanda che si è imposta davanti a numerosi concorrenti. Il team olandese, guidato da campioni d’élite come Maikel van der Vleuten e Harrie Smolders, ha dominato l’evento, lasciando tutti a bocca aperta. L’Italia, invece, si colloca all’ottavo posto, dimostrando ancora margini di miglioramento. Scopriamo insieme i dettagli di questa entusiasmante competizione e le prospettive future per il nostro sport.

La terza tappa della League of Nations di salto ostacoli si è conclusa da pochi minuti a Rotterdam. A vincere è stata l’Olanda in un contest intenso nel quale i padroni di casa hanno fatto la differenza. Il team formato da Maikel van der Vleuten (su Beauville Z N.O.P.), Kim Emmen (Imagine N.O.P), Harrie Smolders (Monaco) e Willem Greve (Grandorado TN N.O.P.) ha chiuso con il crono di 219.92 e 10 penalità complessive anticipando sul podio la Francia, seconda a 217.26 con 13 penalità, e la Gran Bretagna, terza avendo fatto fermare il cronometro nella seconda manche a 215.70 con 16 penalità. All’ottavo posto il Team Italia: Giacomo Casadei (su Marbella du Chabli), Paolo Paini (Casal Dorato), Giulia Martinengo Marquet (Delta Del’isle) e Piergiorgio Bucci (Kiss me Fabulesse) hanno completato la prova sul tracciato olandese a 218. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: i Paesi Bassi vincono a Rotterdam nella League of Nations. Italia all’ottavo posto

