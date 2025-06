Equitazione | a Parigi la Global Champions League sorride agli Istanbul Warriors

La tensione e l’eleganza dell’equitazione si sono sfidate sul campo di Parigi nella settima tappa della Global Champions League 2025. Gli Istanbul Warriors, con una prestazione stellare, hanno conquistato il primo posto tra 16 squadre, dimostrando che passione e talento vanno di pari passo. Un risultato che celebra l’arte e la sportività di questa disciplina affascinante, lasciando il pubblico entusiasta e in attesa di nuove emozioni. La gara si conferma un vero spettacolo di eleganza e competitività.

La settima tappa della Global Champions League 2025 ha dato il suo verdetto a Parigi. Sul campo di gara transalpino a vincere sono stati gli Istanbul Warriors, capaci di battere le altre 16 squadre in gara. Il team di matrice turca, che schierava una line up formata da sua maestà Henrik von Eckermann (Minute Man), Abdel Said (Quaker Brimbelles Z e Bonne Amie) e Oliver Fletcher (Hello William) si è imposto con il crono di 139.79 condito da 8 penalità. Alle loro spalle, a completare la top 3, i Walkenswaard United, secondi a 139.90 – soli 11 centesimi di distanza dalla testa – sempre con 8 penalità, e i Prague Lions, capaci di chiudere a podio con 148. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: a Parigi la Global Champions League sorride agli Istanbul Warriors

In questa notizia si parla di: parigi - global - champions - league

“La Champions League della Pasticceria” a Parigi un dialogo tra passato, presente e futuro con @pierrehermeofficial Vai su Facebook

Parigi | Turno 2; Rotterdam e Parigi: grande salto ostacoli per gli azzurri; Il Team Italia a Rotterdam per lo CSIO LLN. Gaudiano a Parigi nel LGCT.

Champions League, guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del Psg: la città in fiamme – Le immagini - Hanno preso inizio oggi le Celebrazioni per i settant’anni dalla storica Conferenza di Messina e Taormina che segnò l’avvio del processo di integrazione europea. ilfattoquotidiano.it scrive

Champions League, follia a Parigi dopo la vittoria: 2 morti e 559 arresti - La vittoria in Champions League del PSG contro l’Inter si è trasformata in una serata di autentica follia e delinquenza a Parigi. Come scrive clubdoria46.it