Equità e rispetto a scuola sviluppano autostima e motivazione Lettera

L'equità a scuola è il fondamento per costruire autostima e motivazione nei giovani. Quando gli studenti percepiscono favoritismi o ingiustizie, rischiano di perdere fiducia in sé stessi e nella scuola, compromettendo le relazioni e il loro percorso di crescita. Promuovere un ambiente equo e rispettoso non solo favorisce un clima positivo, ma stimola anche il senso di responsabilità e autostima. Per questo, è fondamentale lavorare affinché ogni alunno si senta valorizzato e giustamente trattato.

inviata da Alessia Rivelli - Quando gli alunni e le alunne percepiscono preferenze o trattamenti ingiusti da parte degli insegnanti, possono sorgere problemi di motivazione, autostima e relazioni interpersonali, che vanno a determinare l' impatto dei ragazzi e delle ragazze nella demotivazione, possono sentirsi demotivati se percepiscono che il trattamento non è equo e sentirsi trattati ingiustamente, sviluppando un senso di risentimento che sfocia nella difficoltà di relazione con l'insegnante e con i compagni di classe.