Entra dalla finestra e picchia la compagna un colpo per ogni ' like' | la vittima in ospedale l' uomo in carcere

Una storia sconvolgente di violenza e crudeltà emerge dalle indagini della Procura di Tivoli: un uomo di 39 anni, accusato di aver aggredito brutalmente la sua compagna, ora si trova in carcere. La vicenda, che ha generato grande sdegno, evidenzia quanto sia fondamentale combattere ogni forma di abuso domestico. La giustizia farà il suo corso per garantire tutela e giustizia alle vittime.

Su richiesta della Procura di Tivoli, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne, gravemente indiziato dei reati di lesioni personali aggravate e atti persecutori (oltre che indagato per tentato omicidiofemminicidio, violenza privata e violazione di domicilio ). In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 13 giugno 2025 la donna, vittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Entra dalla finestra e picchia la compagna, un colpo per ogni 'like': la vittima in ospedale, l'uomo in carcere

In questa notizia si parla di: carcere - vittima - entra - finestra

Le botte, poi la violenza vittima una donna. In carcere trentanovenne - Un uomo di 39 anni, coinvolto in un caso di violenza e aggressione sessuale in provincia di Legnano, si trova ora in carcere.

Ha ucciso e poi bruciato il corpo del suo migliore amico (foto vittima). Il baby killer di Pianura, detenuto nel carcere di Bari, è fuggito dal penitenziario minorile calandosi con delle lenzuola durante una partita di calcio. Il 17enne, originario del rione Traiano, si t Vai su Facebook

Picchia la compagna, un colpo per ogni 'like', arrestato 39enne; Tatuaggi osceni sul volto dopo la violenza in carcere: l'avvocato Per la rimozione forse servirà un ambulatorio esterno; Mafia della jonica, pietrate contro la finestra di casa della vittima: Dacci i soldi per aiutare i detenuti in carcere.

Entra dalla finestra e picchia la compagna, un colpo per ogni 'like': la vittima in ospedale, l'uomo in carcere - Su richiesta della Procura di Tivoli, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39 enne, gravemente indiziato ... Si legge su gazzettadelsud.it

Giovane detenuto denuncia: "Legato in cella alle sbarre della finestra e violentato da un altro detenuto" - Si è confidato con un educatore del carcere, poi ha ripetuto il suo racconto anche ai medici dell'ospedale Martini che lo hanno visitato dopo il ricovero, mercoledì notte. Lo riporta torino.repubblica.it