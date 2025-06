Ennesima strage di civili a Gaza | almeno 35 palestinesi uccisi mentre attendevano aiuti umanitari

Un’altra tragedia scuote Gaza: almeno 35 civili innocenti, in attesa di aiuti umanitari, hanno perso la vita a causa del fuoco israeliano. Dall'inizio della crisi, più di 400 civili sono stati uccisi mentre cercavano di sopravvivere. L'ONU denuncia gravi mancanze di sicurezza da parte di Israele e della GHF, sollevando una drammatica questione umanitaria. La situazione rimane critica: un intervento urgente è ormai imprescindibile. Continua a leggere.

Almeno 35 palestinesi sono stati uccisi da colpi israeliani mentre attendevano aiuti umanitari a Gaza. Dall’inizio della distribuzione, oltre 400 civili sono morti cercando cibo. L’ONU accusa Israele e la GHF di non garantire sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ennesima strage di civili a Gaza, i palestinesi piangono i loro cari - L'ennesima strage di civili a Gaza provoca profondi lutti tra i palestinesi, con i cari che piangono la perdita di vite innocenti.

