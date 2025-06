Emozioni nel Cilento | spuntano altri nidi di Caretta Caretta nelle località turistiche

Emozionati e pieni di orgoglio, i volontari condividono il loro entusiasmo per questo straordinario evento: la continua nidificazione delle caretta caretta nel cuore del Cilento. Questi tesori marini trovano rifugio tra le meraviglie delle località turistiche, testimoniando la ricchezza e la biodiversità di questa regione unica al mondo. La protezione di queste tartarughe rappresenta un impegno fondamentale per preservare un patrimonio naturale di inestimabile valore, e il loro ritorno è un segnale di speranza per il futuro.

Continua la nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta in provincia di Salerno ed in particolare nella zona sud. Nelle ultime 24 ore sono spuntati il terzo nido ad Ascea, il primo ad Eboli ed Acciaroli e ben due a Montecorice. Il messaggio dei volontari Emozionati e contenti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Emozioni nel Cilento: spuntano altri nidi di Caretta Caretta nelle località turistiche

In questa notizia si parla di: caretta - emozioni - cilento - spuntano

Cilento, tartaruga caretta caretta - La carcassa dell’animale è stata rinvenuta oggi sul litorale di Mezzatorre, nel Comune di San Mauro Cilento. Come scrive ilmattino.it

Cilento, sempre più record di nidi di Caretta Caretta - A notare le tracce e a scoprire l’ennesimo lido sono stati ancora una volta i volontari impegnati quotidianamente nell ... Riporta ilmattino.it