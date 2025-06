Emozioni indimenticabili Stella di bronzo al merito sportivo al maratoneta reggino Antonio Rao

Una giornata memorabile per lo sport italiano, che celebra il talento e la passione di Antonio Rao, il maratoneta reggino ultranovantenne, premiato con la Stella di bronzo al merito sportivo dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Un momento che illumina il valore della dedizione e dell’eterna giovinezza dello spirito agonistico. La sua storia è un esempio ispirante di come l’amore per lo sport possa superare ogni confine temporale, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Una giornata speciale e indimenticabile. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha consegnato oggi la Stella di bronzo al merito sportivo al reggino Antonio Rao, maratoneta ultranovantenne detentore del record mondiale master nella categoria M90.

