Emily Ratajkowski | Mi piace vestirmi come la mamma che nessuno si aspetta

Emily Ratajkowski incanta ancora una volta, sfidando gli stereotipi con il suo stile unico. La modella rivela di amare vestire come la mamma che nessuno si aspetta, ribadendo che i preconcetti su come dovrebbe apparire una madre sono infondati. Con questa scelta, Emily si mostra determinata a rompere le barriere e a ispirare tutte le donne a esprimere sé stesse senza paura. E così, continua a dimostrare che la vera bellezza risiede nell’autenticità .

Secondo la modella, «ci sono così tanti preconcetti su come dovrebbe apparire una madre». E lei non ha alcuna intenzione di assecondarli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emily Ratajkowski: «Mi piace vestirmi come la mamma che nessuno si aspetta»

In questa notizia si parla di: emily - ratajkowski - piace - vestirmi

Toner pad: tutto sul prodotto K-beauty che piace anche ad Emily Ratajkowski su cui investire adesso - Morbidi e pratici, i toner pad stanno conquistando il nostro beauty-case. Questi dischetti di cotone pre-imbevuti di attivi offrono un'alternativa moderna al classico tonico viso, garantendo un'intensa idratazione e rispondendo a specifiche problematiche cutanee.

Emily Ratajkowski: «Mi piace vestirmi come la mamma che nessuno si aspetta»; Emily Ratajkowski difende l’#escile e accusa il bon-ton: “il seno non è trash”; Tennis core, il trend sporty chic che si ispira al tennis e che ci piace.

Emily Ratajkowski: «Mi piace vestirmi come la mamma che nessuno si aspetta» - Secondo la modella, «ci sono così tanti preconcetti su come dovrebbe apparire una madre». Come scrive vanityfair.it

Come vestirsi in università secondo Kim Kardashian e Emily Ratajkowski - Ha pronunciato queste parole, con la voce emozionata, Emily Ratajkowski davanti ai laureati 2023 dell'Hunter College di New York. Scrive cosmopolitan.com