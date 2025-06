Emilia-Romagna fanalino di coda nazionale la politica economica di De Pascale è depressiva

L’Emilia-Romagna, storicamente simbolo di dinamismo e innovazione, si trova oggi a un bivio cruciale: i dati recenti indicano che la nostra regione è al fanalino di coda a livello nazionale in crescita economica. La politica economica di De Pascale appare depressiva e poco incisiva, lasciando molte sfide irrisolte. È il momento di riscoprire la forza e il potenziale del nostro territorio, per tornare protagonista di un rilancio concreto e duraturo.

“La locomotiva Emilia-Romagna è ferma, la nostra Regione è ormai il fanalino di coda a livello nazionale in termini di crescita economica.” Questo il commento del presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali riguardo ai dati sulla situazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Emilia-Romagna fanalino di coda nazionale, la politica economica di De Pascale è depressiva"

