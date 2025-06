Emergenza caldo | consigli pratici e numeri utili per i più fragili

Con le prime ondate di calore, è fondamentale conoscere i consigli pratici e i numeri utili per tutelare i più fragili. Il Comune, in collaborazione con Polizia Municipale, Asfo, Croce Rossa, Associazione San Valentino, Auser Fabiano Grizzo e Aifa, ha attivato il Piano Emergenza Caldo, un impegno concreto per garantire sicurezza e assistenza. Scopri come possiamo affrontare insieme questa sfida estiva, proteggendo chi ha più bisogno.

Con le prime ondate di calore il Comune si è già attivato con il Piano Emergenza Caldo grazie al supporto di tutte le principali realtà del territorio. Polizia Municipale, Asfo, Croce Rossa, Associazione San Valentino e Auser Fabiano Grizzo e Aifa hanno aderito al.

