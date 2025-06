Emergenza blatte in città | riunione straordinaria in Comune

L'emergenza blatte sta rapidamente assumendo proporzioni allarmanti a Fondi, spingendo l'amministrazione a convocare una riunione straordinaria per trovare soluzioni efficaci. La crescita incontrollata di questi insetti rappresenta un problema di salute pubblica e di vivibilità che non può più essere trascurato. È fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere cittadini e ambiente. Solo con azioni coordinate potremo contenere questa crisi e ripristinare il benessere della nostra comunità.

Sta diventando una vera e propria emergenza la presenza delle blatte nella città di Fondi tanto che questa mattina è stata convocata in Comune una riunione straordinaria. "Quest'anno, ancor più dei precedenti - spiegano dall'amministrazione -, il fenomeno è letteralmente esploso nell'intera.

