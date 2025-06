Emergenza 118 l’Asl risponde | Nessun allarme il servizio è efficiente e in miglioramento

L'ASL Benevento desidera fare chiarezza sulla reputazione del Servizio di Emergenza 118, definendolo efficiente e in costante miglioramento. In un contesto spesso segnato da allarmismi, è fondamentale basare le proprie convinzioni su dati concreti, non su voci infondate. La risposta tempestiva e competente del servizio dimostra l’impegno quotidiano a garantire sicurezza e assistenza ai cittadini, mantenendo alta la qualità e l’efficienza.

Tempo di lettura: 3 minuti In riferimento a recenti dichiarazioni veicolate a mezzo stampa, l'ASL Benevento intende rassicurare la cittadinanza e riportare il dibattito all'interno di un contesto di veritĂ e responsabilitĂ . "I racconti allarmistici sulla presunta disorganizzazione – si legge in una nota – del Servizio di Emergenza, 118, risultano del tutto infondati e rischiano di generare un ingiustificato clima di paura tra i cittadini, in un settore così delicato quale quello dell'emergenza-urgenza sanitaria. La riorganizzazione del Servizio 118 è frutto di un'attenta applicazione della normativa vigente, nonchĂ© di un confronto costante e trasparente con i territori: il modello adottato è stato infatti definito e approvato all'unanimitĂ dalla Conferenza dei Sindaci e dall'Organismo Paritetico, proprio per garantire il massimo dell'efficienza e della coerenza rispetto ai bisogni reali della popolazione.

