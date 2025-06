elogio ai piedi

Camminare a piedi nudi sulla sabbia calda e nell’acqua salata è un gesto semplice ma potente, capace di riscoprire il ruolo fondamentale dei nostri piedi. Questi piccoli ma indispensabili protagonisti sostengono la nostra postura, migliorano l’equilibrio e ci riconnettono con il nostro corpo e la natura. In vista dell’estate, è il momento di recuperare sensibilità e libertà, lasciando che i piedi riscoprano il loro naturale ruolo di guida e equilibrio.

