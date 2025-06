Ellen Pompeo | La recitazione di Kate Winslet mi ha esclusa da Se mi lasci ti cancello

Ellen Pompeo, nota per il suo ruolo in Grey's Anatomy, ha condiviso un dietro le quinte sorprendente del suo percorso artistico. Durante il TriBeca Festival, ha rivelato perché è stata esclusa dal film "Se mi lasci ti cancello", affascinando il pubblico con aneddoti sulla sua carriera e le sue scelte professionali. Scopriamo insieme cosa ha svelato questa star internazionale, un racconto che ci invita a riflettere sui retroscena del successo nel mondo del cinema e della televisione.

La star di Grey's Anatomy ha spiegato il motivo per cui √® stata tagliata dal film di Michel Gondry scritto da Charlie Kaufman. Ellen Pompeo ha partecipato all'evento Storytellers del TriBeca Festival, conversando con Katie Couric. L'attrice, star della longeva serie Grey's Anatomy, ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera. Pompeo ha raccontato alcuni retroscena e citato diversi film del suo passato come Old School e Prova a prendermi, oltre ad un famoso lungometraggio che non ha mai visto perch√© le sue scene sono state tagliate. Ellen Pompeo √® stata tagliata da Se mi lasci ti cancello L'attrice aveva recitato in alcune scene del film di Michel Gondry, Se mi lasci ti cancello:"Sono stata tagliata completamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it