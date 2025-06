Elisa Visari | Per Andrea Damante sono stata amore a prima vista La gravidanza? Gliel’ho detto subito

Elisa Visari svela il romanticismo travolgente con Andrea Damante, confessando che il loro amore è nato al primo sguardo e che hanno condiviso ogni passo, dalla gravidanza al primo test. Una storia intensa fatta di emozioni genuine e momenti speciali. Scopri di più su questa coinvolgente favola moderna, un viaggio tra passione, sorprese e l’attesa di un nuovo capitolo di vita... Continua a leggere.

Elisa Visari racconta la storia d’amore con Andrea Damante, rivelando che sarebbe stato l’ex compagno di Giulia De Lellis il primo a innamorarsi. E sulla gravidanza racconta: “Abbiamo fatto il test insieme”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elisa Visari e il bebè in arrivo con Damante: “Come lo abbiamo scoperto” - La gravidanza ma non solo: Elisa VIsari racconta la dolce attesa e il rapporto con Andrea Damante, dal principio al futuro. Scrive msn.com

''Abbiamo fatto il test insieme'': Elisa Visari racconta come lei e Andrea Damante stanno vivendo la gravidanza e svela come si sono conosciuti - Elisa Visari si diverte con il make up, ospite di Ciak si gira, il podcast firmato da Elisa Maino. Secondo gossip.it