Elio recensione | dalla Pixar un inno spaziale per sentirsi meno soli

Elio, il nuovo capolavoro Disney Pixar, è un autentico inno spaziale che ci invita a sentirci meno soli, unendo divertimento, emozione e meraviglia. Con un cast italiano di talento come Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi e Neri Marcorè, il film diretto da Adrian Molina, Domee Shi e Madeline Shara Dian conquista il cuore di grandi e piccini. Un viaggio tra stelle e sentimenti che non si può perdere.

La nostra recensione di Elio, il nuovo lungometraggio Disney Pixar che incanta, diverte, commuove e aiuta a sentirsi meno soli: tra i doppiatori italiani Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi e Neri Marcorè. Con Elio la Pixar mette a segno un colpo decisamente vincente. Il film diretto da Adrian Molina, Domee Shi (già co-registi rispettivamente di Coco e Red ) e Madeline Shara Dian dimostra infatti che non è poi così impossibile proporre una storia completamente nuova che coinvolga il pubblico proprio come accadeva nella Golden Age della Disney. Elio infatti è esteticamente ineccepibile ma soprattutto possiede il giusto mix per incantare, divertire, commuovere e aiutare a sentirsi meno soli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu