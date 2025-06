Elio | le registe del film parlano del potenziale sequel del film

Elio, il nuovo film Pixar acclamato dalla critica e amatissimo dal pubblico, sta facendo parlare di sé non solo per la sua trama coinvolgente ma anche per le anticipazioni sul suo futuro. Le registe hanno infatti aperto a un possibile sequel, alimentando l’entusiasmo dei fan e lasciando intravedere un’ulteriore avventura per il giovane protagonista. Il successo di Elio potrebbe davvero riservare...

Elio ( qui la recensione ), il nuovo film della Pixar, è finalmente arrivato al cinema, e le regista stanno già accennando alla possibilità di un sequel. Il film racconta la storia dell’omonimo ragazzino rapito dagli alieni, che credono che sia un ambasciatore della Terra. Elio ha già ottenuto ottime recensioni e, secondo le autrici, il film originale Pixar potrebbe riservare altre sorprese per il futuro. Parlando con Ash Crossan di ScreenRant, le registe di Elio, Madeline Sharafian e Domee Shi hanno discusso di quanto sia vasto l’universo di Elio e di come questo possa influenzare il futuro del franchise. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: film - sequel - elio - registe

Spring Breakers 2: svelato il cast del sequel del film cult, ma alla regia non ci sarà Harmony Korine - "Spring Breakers 2" si prepara a sorprendere i fan con un nuovo cast, tra cui spicca Bella Thorne. Tuttavia, i fan dovranno fare a meno della regia di Harmony Korine.

"Danny Boyle torna dietro la macchina da presa con 28 Anni Dopo, un film che non è solo un sequel, ma una vera e propria reinvenzione del genere post-apocalittico. A oltre due decenni dal primo film della saga, 28 Giorni Dopo, il regista britannico ci catapult Vai su Facebook

Dragon Trainer 2, il regista rivela quale attrice vorrebbe nel sequel nel ruolo di Valka; Carry-On, il sequel si farà? Finalmente parla il regista del film Netflix; Fountain of Youth - L'eterna giovinezza avrà un sequel? La parola al regista.

Elio: la spiegazione delle scene post-credits e di quali film Pixar anticipano - credits del nuovo film della Pixar dal titolo Elio, attualmente al cinema. Segnala cinefilos.it

Elio: intervista alle filmmaker - Madeline Sharafian, Domee Shi e Mary Alice Drumm sono state protagoniste a Roma dell’anteprima italiana del nuovo film Disney e Pixar Elio ... cinefilos.it scrive