Elezioni regionali nelle Marche | i sondaggi danno Acquaroli in vantaggio

Le elezioni regionali nelle Marche si avvicinano e i sondaggi indicano un duello serrato tra Matteo Ricci e Francesco Acquaroli, con quest’ultimo leggermente in vantaggio. Il sondaggio Dire-Tecne, condotto tra il 18 e il 19 giugno, rivela un bilancio di gradimento molto equilibrato, con Acquaroli che cerca di consolidare la sua posizione e Ricci pronto a sorprendere. La sfida è ancora tutta da giocare, e il risultato finale potrebbe riservare incredibili sorprese.

Nella sfida per le regionali delle Marche si conferma un testa a testa fra il candidato di centrosinistra Matteo Ricci e quello di centrodestra Francesco Acquaroli, con un lieve vantaggio per il secondo, il governatore uscente. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecne, elaborato con interviste effettuate tra il 18 e il 19 giugno, secondo cui il gradimento per Ricci è compreso in una forbice del 45,5 al 49,5 per cento, mentre quello di Acquaroli tra il 50,5 e il 54,5 per cento. Il 46 per cento degli intervistati tuttavia si dice ancora indeciso. Ed è qui che si giocherà la contesa. Sono noti peraltro i dubbi che accompagnano Francesco Acquaroli, non tanto dal punto di vista amministrativo, ma da quello mediatico.