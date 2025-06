Elezioni regionali il sondaggio di Tecné vede in vantaggio Francesco Acquaroli di 5 punti

Le elezioni regionali si avvicinano e i sondaggi dipingono uno scenario incerto ma promettente per Francesco Acquaroli, che secondo Tecné è avanti di cinque punti su Matteo Ricci. La sfida, ancora tutta da giocare, accende gli entusiasmi e le aspettative degli elettori. Con un vantaggio rassicurante, Acquaroli si prepara a consolidare il suo ruolo e a dimostrare che la sua leadership può fare la differenza nella regione.

