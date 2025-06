Elezioni provinciali Di Costanzo | Un piano globale per la riqualificazione ambientale

Alle porte di una crisi ambientale senza precedenti, le elezioni provinciali di Costanzo rappresentano un’opportunità fondamentale per ripensare il futuro della provincia di Caserta. È giunto il momento di abbandonare le promesse vuote e mettere in campo un piano globale concreto per la riqualificazione ambientale, capace di restituire qualità di vita ai cittadini e tutela al territorio. La sfida è aperta: cambiare si può, e si deve.

La situazione ambientale della provincia di Caserta è una delle emergenze più gravi e trascurate degli ultimi anni. Nonostante gli ingenti investimenti degli ultimi anni, i risultati sono quasi inesistenti. Il tempo è scaduto, e a pagarne il prezzo sono soprattutto i cittadini, che si trovano a.

PIEDIMONTE MATESE – ELEZIONI PROVINCIALI: DI COSTANZO NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE PER ILLUSTRARE IL SUO PROGRAMMA ELETTORALE.

