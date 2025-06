Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto? La confessione di un ex concorrente di The Couple

Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: Elena Barolo e Antonino Spinalbese, un tempo visti come semplici conoscenti, sarebbero ora al centro di un amore clandestino. La loro storia, avvolta nel mistero, sembrava destinata a rimanere segreta, ma le rivelazioni di un ex concorrente di The Couple rischiano di accendere nuovi sospetti e curiosità . Cosa si nasconde dietro questa love story nascosta? Scopriamolo insieme, perché il gossip non ha mai fine.

Elena Barolo e Antonino Spinalbese starebbero insieme in gran segreto. A svelarlo, qualche settimana fa, era stato Gabriele Parpiglia, che aveva parlato di un flirt nato negli studi televisivi di Ilary Blasi. Ora altre rivelazioni arrivano da un ex concorrente di The Couple che ha commentato la notizia secondo cui l’ex velina di Striscia la Notizia e l’hairstylist starebbero vivendo da tempo una relazione segretissima che però ora sarebbe finita “sulla bocca di tutti”. Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto: le rivelazioni. A parlare di una relazione segreta fra Elena Barolo e Antonino Spinalbese è stato per primo Gabriele Parpiglia che ha parlato di una love story tenuta segreta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto? La confessione di un ex concorrente di The Couple

