Scopri l’affascinante viaggio tra anima e arte con la nuova mostra di Oscar Dominguez, ospitata a CasermArcheologica a Sansepolcro. Dopo una ricca residenza artistica, il talento argentino ci invita a un dialogo intenso con i luoghi e le emozioni che li attraversano. Non perdere l’appuntamento di mercoledì 26 giugno alle ore 18:00 presso Palazzo Muglioni, dove l’arte si trasforma in un’esperienza unica e coinvolgente. L’arte, infatti, ha il potere di rivelare ciò che resta nascosto.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Al via una nuova residenza e mostra a CasermArcheologica a Sansepolcro, El alma después l’anima dopo, personale dell’artista argentino Oscar Domin guez, che sarà inaugurata mercoledì 26 giugno alle ore 18.00 negli spazi di Palazzo Muglioni in Via Aggiunti. La mostra nasce a seguito di una residenza artistica che ha visto Oscar Dominguez lavorare a Sansepolcro dal 16 al 26 giugno, in dialogo con gli spazi e la storia del luogo. Durante questo periodo l’artista realizzerà una grande installazione inedita e allestirà alcune sue opere nelle suggestive sale di Palazzo Muglioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - El alma después / l’anima dopo, la personale dell’artista argentino Oscar Dominguez

Oggi a Cotignola l’artista Oscar Dominguez presenta il workshop per costruire nidi di fiume - Oggi, domenica 22 giugno alle 19, in via Stecchetti 51 a Cotignola, l’artista argentino Oscar Dominguez presenterà il suo workshop creativo per costruire i "nidi di fiume" per l’Arena delle ... Secondo ravennanotizie.it