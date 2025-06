Eiffel 65 | Il nostro show vi stupirà A Forlì la band accende la piazza

C’è chi li ha ballati nei club con in tasca un Nokia 3310 e chi li scopre oggi su TikTok: gli Eiffel 65 arrivano stasera in piazza Saffi alla ‘Notte rosa’ di Forlì per un grande concerto gratuito che unisce le generazioni. Il duo nato negli anni Novanta salirà sul palco insieme a Marvin e Andrea Prezioso, dopo l’open show con dj set di Kubik & Cire vocalist. Maurizio Lobina (Maury), cosa dobbiamo aspettarci dal vostro live? "Sarà uno show nuovissimo, frutto di una revisione di tutto il sound, pur nel rispetto delle canzoni più note. Il nostro obiettivo è realizzare uno show bello e coinvolgente dall’inizio alla fine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eiffel 65: "Il nostro show vi stupirà". A Forlì la band accende la piazza

