Efficienza energetica a Piacenza arriva l’Enel energy bar

Martedì 24 giugno, Piacenza si trasforma nel fulcro dell’innovazione energetica con l’arrivo dell’Enel Energy Bar. Questo nuovo format in-store invita i cittadini a scoprire, in modo interattivo e coinvolgente, come migliorare l’efficienza energetica delle proprie case e contribuire a un futuro sostenibile. Un’occasione imperdibile per approfondire tematiche cruciali legate all’energia e confrontarsi con esperti del settore, perché il cambiamento parte da qui.

Arriva martedì 24 giugno allo Spazio Enel di Piacenza, in via Calciati 11, la tappa dell'Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel presenti in Italia, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell'energia.

