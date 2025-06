Edolo | festa di San giovanni

A Edolo, dal 21 al 24 giugno, si accende la Festa di San Giovanni con tradizioni, musica e convivialità. L'evento si apre sabato con il gemellaggio tra i cori "Baitone" e "Voci del Delta", creando un ponte musicale tra montagna e pianura. La domenica, invece, si trasforma in un vivace mercato all’aperto, perfetto per immergersi nella cultura locale e scoprire prodotti unici. Un'occasione imperdibile per vivere Edolo nel cuore della sua festa patronale.

